Il festival della creatività. Quei ventagli... imperfetti

Ha preso il via il Festival della Creatività al Teatro della Rosa con l’inaugurazione della mostra “Il ventaglio dell’imperfezione’, mostra nel foyer di ventagli dipinti da 60 artisti a cura dell’associazione La Rivincita. Al taglio del nastro il sindaco Jacopo Ferri con la vice Clara Cavellini e tanti protagonisti delle due Pro Loco pontremolesi che hanno, con il Comune, organizzato l’evento. Subito dopo, uno spettacolo di danza a cura della scuola Lunidanza poi si sono aperti i laboratori ludico-didattici dei creativi per bambini. Spazi-vetrina per artigiani-artisti, stand aperti per imparare a viaggiare tra mani e pensiero osservando l’impagliatore nell’arte dell’intreccio o il falegname che trasforma un pancale in comodino, per non parlare dell’artigiana che colora la lana con petali di rosa e foglie di fico. Poi i ricami, la tessitura, la creazione dei gioielli. C’è chi si è inventato un mestiere ricordando il nonno artigiano e ha raccolto il testimone per continuare l’attività. E’ il caso di Andrea Varesi, di Montelama sperduto paesino in Comune di Zeri. Un giovane che dopo aver conseguito il diploma da geometra e frequentato ingegneria all’Università di Parma, ha dato una svolta alla sua vita reinventandosi il mestiere del nonno Liserio, impagliatore. Un lavoro di maestria che richiede l’intreccio di paglia, corda e altre fibre vegetali per costruire inserti per sedie e divani o per riparazioni. C’è il laboratorio di cucina delle nonne a cura del Centro ricreativo comunale oltre ai tre laboratori di cucito creativo, pittura e teatrale. Il Festival prosegue oggi e domani.

Natalino Benacci