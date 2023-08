Il fascino della lizzatura Spettacolo ai Ponti di Vara

Sabato tutti con naso all’insù per la rievocazione storica della Lizzatura. L’appuntamento è per le 17,30 nella suggestiva cornice dei Ponti di Vara, dove l’associazione ‘Compagnia Lizzatori Carrara’ farà scendere a valle un blocco di marmo da 25 tonnellate affrontando una pendenza del 50%. La spettacolare rievocazione come sempre vede la partecipazione della Fondazione Marmo onlus e della Fondazione CrC, ed è patrocinata dal Comune e dalla Regione Toscana.

La lizzatura come ogni anno prevede la partecipazione di centinaia di persone, tra cittadini e turisti, e ripropone con vere e proprie acrobazie l’antico metodo di trasporto dei blocchi di mamo dal piazzale di cava fino a valle, dove poi veniva caricato sui carri trainati dai buoi. "L’associazione Compagnia lizzatori Carrara nell’intento di far conoscere e valorizzare il lavoro operaio condotto nelle cave del marmo delle Alpi Apuane – scrivono gli organizzatori –, promuove e organizza la rievocazione della ‘lizatura’, progetto sostenuto dalla Fondazione Marmo, antico modo di trasportare il blocco di marmo dal piazzale di cava fino ai ‘poggi’ (le stazioni di carico), dai quali era poi trasportato a valle e destinato ai luoghi in cui veniva lavorato e scolpito. Si tratta di un evento importante che contribuisce a mantenere viva la memoria storica della città di Carrara, attuando rincontro tra passato e presente, in un ritorno ciclico che garantisce una continuità tra passato e futuro".