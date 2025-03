Il dolore dell’amico Giuseppe per la scomparsa di Erberto Galeotti

"Ho perso un amico con il quale ho condiviso una parte della mia vita". Così Giuseppe Iazzoni, 99 anni, ricorda Erberto Galeotti (nella foto), deceduto nei giorni scorsi. "Non potrò andare al funerale perché ho 99 anni, ma mi sono rivolto alla Nazione il mio giornale da sempre per fare le condoglianze alla famiglia di Erberto che abbraccio". Giuseppe lazzoni abita a Massa nei pressi della stazione e ieri pomeriggio ha alzato il telefono per ricordare l’amico. "Eravamo tutti e due maestri del lavoro e ci siamo conosciuti per questo motivo. Lui è stato anche presidente dei maestri del lavoro io ero il cassiere. La sede era a Marina di Carrara. Erberto era stato anche un giocatore della Carrarese. Anni bellissimi. Per questo voglio ricordarlo e abbracciare i figli. Con il cuore sarò nel duomo". I funerali di Erberto Galeotti si terranno domani alle 15 in duomo. Fino ad allora sarà nell’obitorio di Monterosso per chi voglia portare un ultimo saluto.

Maria Nudi