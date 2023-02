Il consolato del Vietnam delega Andrea Vinchesi per i rapporti con l’Italia

Il Consolato della Repubblica Socialista del Vietnam a Torino ha attribuito una delega al commendator Andrea Vinchesi, in virtù "delle sue competenze e delle sue pregresse esperienze nello scambio e nella cooperazione con la nazione vietnamita". La delega, relativa a questioni di pubbliche relazioni ed economico-commerciali, è stata firmata per il Consolato da Sandra Scagliotti e dal Cancelliere-Coordinatore Fulvio Albano. Vinchesi, consigliere comunale a Zeri , di recente aveva ricevuto l’invito ufficiale a partecipare al Capodanno Vietnamita da parte dell’Ambasciata di Roma. "I miei rapporti con il Vietnam sono iniziati nel 2011 quando incontrai l’ambasciatore Hoang Long Nguien e il consigliere commerciale del Vietnam in Italia Buy Vuong Anh. Durante un convegno a Genova – spiega – manifestarono interesse a implementare i rapporti fra Italia e il loro Paese, così sono stato invitato a Roma all’Ambasciata dove mi è stato chiesto d’organizzare delle missioni in Vietnam con operatori commerciali della nostra Provincia".

Roberto Oligeri