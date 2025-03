Il Consiglio approva anche il Dup: "Ma mancano politiche attrattive"

Oltre al bilancio, nel consiglio comunale di giovedì a Pontremoli è stato approvato (anch’esso a maggioranza) il Documento unico di programmazione 2025-2027, che traccia l’indirizzo per lo sviluppo della città. "C’è un preoccupante declino demografico - ha detto il consigliere di minoranza Matteo Bola - ma il Dup non prevede incentivi per giovani coppie, nuove imprese o politiche per l’occupazione. L’economia locale è in difficoltà, commercio e turismo arrancano, eppure mancano strategie di rilancio e investimenti". Tra gli interventi previsti, annunciato un finanziamento di oltre 950mila euro per le Terme di Cavezzana, con realizzazione di 14 posti letto e un bar: inizio lavori fissato al 30 maggio. "Peccato non sia stato stanziato un solo euro per migliorare la strada di accesso alle terme", ha aggiunto Sordi che ha reiterato la polemica sui rincari della mensa scolastica con i pasti da 3,40 lievitati a 4 euro. "Ma quelle tariffe erano ferme da 10 anni e l’aumento si deve all’Istat" ha replicato l’assessore all’istruzione Annalisa Clerici. La minoranza ha chiesto all’amministrazione di rivedere la pressione fiscale per non gravare ulteriormente su famiglie e imprese e di mettere in campo misure concrete per contrastare spopolamento e declino economico.