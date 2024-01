Il concorso Torna ’Liberi di scrivere’

Al via la terza edizione del concorso letterario "Liberi di scrivere", rivolto alle studentesse e agli studenti massesi delle scuole medie e superiori. Il concorso di scrittura, per l’anno scolastico in corso, coinvolge i ragazzi in un percorso creativo e culturale accompagnandoli fino alla fase finale prevista per il mese di maggio. Nato da un‘idea del professor Gennaro Di Leo, docente del Liceo Classico Rossi, e patrocinato dall’Ufficio scolastico territoriale, il concorso vede come promotori l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, Monica Bertoneri, la direttrice della Biblioteca civica Giampaoli, Susanna Dal Porto, la casa editrice Industria e Letteratura e la presidenza della commissione cultura del Comune di Massa. Si potrà partecipare al concorso con un racconto inedito scritto di propria mano o a più mani, assieme ai compagni di classe. Il tema è libero, su contenuti che possono spaziare dall’antichità all’attualità con la possibilità di includere disegni originali o immagini.

Per le scuole medie i partecipanti concorreranno in un’unica sezione (Juniores). Per le scuole superiori il concorso è invece distinto nelle categorie Minores, in cui concorreranno gli studenti, individualmente o in gruppo, iscritti al primo biennio, e Maiores, in cui concorreranno gli studenti, sempre individualmente o in gruppo, iscritti al secondo biennio e al quinto anno. Tutti i racconti finalisti saranno pubblicati, in versione riveduta dagli autori assieme ai propri docenti, al coordinatore del concorso e all’editore, nel volume antologico che sarà curato dall’insegnante Gennaro Di Leo ed edito dalla casa editrice Industria e Letteratura, con traduzione a fronte, in lingua straniera.

La cerimonia di premiazione, patrocinata dall’assessorato alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Massa e organizzata dal Comitato scientifico, è prevista per il 31 maggio (e comunque in ogni caso entro la chiusura dell’anno scolastico). Gli istituti partecipanti al concorso di scrittura dovranno inviare la domanda di iscrizione all’indirizzo mail: [email protected] La data del 15 febbraio costituisce termine ultimo per l’iscrizione con l’invio dei testi.