Il concerto lirico di Pasqua. Lo ’Stabat Mater’ con due star in duomo

Un concerto di Pasqua che celebra la lirica, la musica sacra e Renata Tebaldi. Il circolo degli Amici della lirica, in collaborazione con la Fondazione ’Renata Tebaldi’ Museo di Busseto e con il supporto della Unità Pastorale di Carrara Centro, diretta dal parroco Don Piero Albanesi, organizza lunedì 7 aprile alle 20,45 in Duomo un evento musicale in occasione delle imminenti festività pasquali. Per tale ricorrenza sarà eseguito uno dei massimi capolavori della musica sacra: la cantata sacra “ Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi eseguita da un eccellente ensemble di musicisti e, soprattutto, con la presenza di due specialisti della musica sacra e barocca.

Lo “Stabat Mater” di Pergolesi prevede l’utilizzo di soli archi con il basso continuo e la presenza delle sole voci del soprano e del contralto (oppure di controtenore), che si alternano in una serie sublime di duetti e arie solistiche, trasportando la rappresentazione sacrale anche su un piano teatrale, nel quale mostrare i sentimenti dell’uomo e insieme la manifestazione della dimensione divina. L’ensemble ’Sezione Aurea’ nasce dall’idea di Luca Giardini e Filippo Pantieri, che ha permesso la collaborazione di alcuni dei migliori musicisti attivi nell’ambiente concertistico e discografico europeo. Obiettivo del gruppo è lo studio del repertorio strumentale e vocale italiano del XVII e XVIII secolo e questo li ha portati ad essere uno dei più conosciuti ed apprezzati gruppi di musicisti nell’ambito di questo repertorio. Soprano sarà Giulia Bolcato, una specialista del repertorio barocco che calca regolarmente i più prestigiosi palcoscenici italiani ed internazionali.

L’altro grande artista della serata sarà una delle più acclamate star del mondo, contesa dai più grandi teatri lirici: il controtenore Carlo Vistoli oggi sotto i riflettori del pubblico internazionale. Voce di singolare potenza, estensione, perizia tecnica e rigore stilistico è amato tanto dal pubblico, quanto dalla critica e dai più celebri direttori d’orchestra che lo vogliono protagonista nei più importanti teatri del mondo. Adesso è alla Scala per un’attesissima prima mondiale assoluta.