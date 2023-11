Il Comune vince la sfida digitale. Online il sito finanziato dal Pnrr

Un milione di euro del Pnrr per la digitalizzazione e iIl sito del comune di Massa cambia look, a 5 anni dall’ultimo restyling, seguendo la richiesta del Ministero dell’Innovazione a tutti gli enti pubblici di adeguarsi a specifiche tecniche che possano rendere la fruizione del cittadino più intuitiva. Così, per il solo rifacimento del sito web e l’attivazione dei servizi online, il finanziamento del Pnrr arriva a 328mila euro, il resto per altri 5 avvisi per la digitalizzazione. "L’informatica corre veloce – spiega il vicesindaco Andrea Cella – , le norme sono in costante cambiamento. Sebbene l’architrave del nuovo sito fosse già pronta da tempo abbiamo pensato di non fare un cambio drastico ma, per ora, mantenere anche quello vecchio (http:civicadesign.comune.massa.ms.it) per consentire a tutti di approcciarsi in modo graduale".

Gli avvisi, finanziati con fondi del Pnrr, a cui ha partecipato il Comune sono 6: piattaforma nazionale dati (162mila 748 euro), piattaforma notifiche digitali (59mila 966 euro), adozione app Io (3mila 640 euro), adozione Pago Pa (61mila 914 euro), rifacimento sito web e attivazione servizi online (328mila 160 euro), abilitazione al cloud per le Pa locali (352mila 652 euro). "Il totale si aggira intorno al milione di euro – spiega il funzionario del settore servizi informativi, Franco Dalle Mura –. Nella realizzazione del sito abbiamo fatto tutto in casa grazie al tecnico informatico Gianni Giusti per cui il costo per la pagina web è pari a zero. Utilizzeremo sempre nell’ambito della digitalizzazioneI i soldi che arriveranno dal Pnrr quando lo stato di asseverazione del sito arriverà alla percentuale massima, cioè agli standard richiesti dal Ministero e verranno sbloccati".

L’intento del Ministero è di uniformare tutti i siti degli enti pubblici nel medio periodo. "Massa, è stato considerato tra i 32 comuni capoluogo su 110 totali che hanno dimostrato di avere una maggiore maturità digitale – prosegue Dalle Mura –. Per gli altri 5 avvisi, sono già stati erogati i soldi per l’adesione alla piattaforma Pago Pa, che spenderemo per migliorare ad esempio la rendicontazione automatica dei pagamenti. Stessa cosa per l’app attivata da tempo che gestisce diversi avvisi come tassa sui rifiuti, scadenza carta di identità, cambio di stato delle pratiche anagrafiche e altri servizi da implementare. L’assessore alla comunicazione, Matteo Basteri, sottolinea che "è il risultato di un lavoro di sinergia tra vari attori del Comune". Presenti con il funzionario Dalle Mura, il dirigente settore Staff e Generali Massimo Dalle Luche e il tecnico informatico Gianni Giusti, on dipendente Urp Giulia Ricci in rappresentanza dei colleghi Sabrina Bardini, Gianni Gambini ed Elena Piccini (impegnati allo sportello) ed editor dei contenuti con la collega Daniela Lori dell’Ufficio Stampa.