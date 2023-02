Il Comune vende i gioielli di famiglia Dall’ex Cat ai lavatoi, beni per 3 milioni

di Alessandra Poggi

Il Comune vende i suoi gioielli. Un patrimonio di 3 milioni e 246mila euro. Alcuni terreni e immobili sono situati in parti strategiche del territorio e potrebbero essere appetibili per investimenti da parte dei privati. Il piano delle vendite dal 2023 al 2025 dovrà essere discusso in consiglio comunale, ma intanto il Comune elenca gli immobili e i terreni destinati alla vendita.

Tra questi spicca la palazzina della ex Cat di via Giovan Pietro (in parte sembrerebbe già acquistata all’asta da un privato dopo che dal 2018 era stata abbandonata dalla società del trasporto pubblico), una struttura strategica nel cuore di Avenza ma ormai in degrado che potrebbe costituire la svolta per il rilancio del quartiere. In vendita un magazzino e i fondi del piano terra per 104mila euro, e gli uffici del terzo piano per 150mila euro. Un totale di 290 mila euro che segnano una svalutazione dello stabile: gli stessi (più alcuni immobili in via Toniolo) nel 2018 avevano un valore di 640 mila euro. Vendere questi spazi nel cuore di Avenza significherebbe un rilancio della frazione auspicato dalla cittadinanza, ma anche un investimento in una zona centrale e molto trafficata, considerato anche l’ampio parcheggio retrostante la palazzina.

A Battilana per 720mila euro in vendita c’è la ex caserma dei carabinieri, oltre 1.500 metri quadrati più l’ampio spazio esterno, un lotto importante per rivalutare la frazione e creare nuove abitazioni. In vendita anche gli storici lavatoi dei paesi a monte: quello di via Cafiero a Gragnana costa 10mila euro, 3mila quello di via Risorgimento (sempre a Gragnana), 110mila i lavatoi di Bedizzano. I terreni della ex pesa pubblica in località Torano vengono ceduti per 110mila euro, la ex cava Brugnolosa di Castelpoggio per 68mila. In vendita anche la ex ‘batteria’ di Castelpoggio alla Maestà per 30mila euro, un appartamento in via Turati per 65mila, le ex poste di Miseglia per 30mila, l’ex vespasiano di via Finelli per 13mila e gli ex bagni pubblici di Gragnana per 85mila. E poi si vende una porzione di fabbricato in località monte Formica a 25mila euro. Per quanto riguarda i terreni il Comune mette in vendita l’ex ‘stradello’ di Nazzano per 45mila euro, due pascoli a Bergiola uno da 14mila euro e uno da 222mila, un campo in via Covetta a 115mila euro, un pascolo alla cava Brugnolosa a 270mila, un vigneto a Sorgnano per 18mila euro. E ancora: un ente urbano a Nazzano (30mila), un terreno incolto in via Baccio Bandinelli (62mila), un bosco a Monteverde (18mila), un incolto in via Provinciale Carrara Avenza (27mila) e un campo seminativo (8mila).