Il Comune vende alcuni terreni, base d’asta 10mila euro

Il Comune di Villafranca guidato da Filippo Bellesi vende dei terreni. E’ stata indetta una trattativa privata mediante gara ufficiosa con determina del responsabile di settore per la vendita di terreni di proprietà del Comune – foglio 16 mappali 901,902, 903, 904, 905, 906,907 – frazione di Virgoletta. L’asta si terrà con offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base d’asta. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro le 12 dell’11 dicembre con le modalità stabilite nel bando sul sito dell’ente.

Il prezzo a base d’asta è fissato in 10.435,00 euro. Il 12 dicembre, con inizio alle 10, a Palazzo Comunale, nell’Ufficio Lavori Pubblici, in piazza Aeronautica, avrà luogo una pubblica gara. Il bando di gara e la modulistica sono consultabili su https:www.comune.villafranca.ms.it. Per sopralluoghi oppure chiarimenti di ordine tecnico e documentale, si può contattare il responsabile del Settore II lavori pubblici e governo del territorio, Annalisa Iuzzolino allo 01874988220 dal lunedì al venerdì, 9-13.