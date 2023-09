Il Comune stoppa la musica a Marina Rovinata la festa di fine estate

L’ennesimo esposto dei residenti di Marina rovina la festa di fine estate organizzata da Pro loco e commercianti. L’evento avrebbe dovuto svolgersi ieri sera con la festa della Pro loco, ma l’amministrazione dopo l’esposto ha messo il bavaglio alla parte musicale scatenando le ire di una parte dei commercianti. "Non è possibile che i commercianti debbano essere in balia dei residenti – dice Claudia Palagi del negozio Cloe –, dopo l’esposto l’amministrazione si è spaventata e ha vietato la musica, una vergogna per noi commercianti che dobbiamo pagare per le lamentele di quattro residenti". "Dopo che hanno stoppato la musica ho avuto trenta disdette – dice Diego Crocetti del ristorante La maison –, l’amministrazione non fa fatto una programmazione per l’estate e ora cancella questo evento". L’assessore Lara Benfatto risponde dicendo che è stata una scelta "a tutela dei commercianti. Dopo le segnalazioni sul superamento dei decibel per non esacerbare ulteriormente gli animi, in accordo con Pro loco e alcuni commercianti abbiamo ritenuto di sospendere la parte musicale proprio per tutelare gli stessi commercianti. E comunque non è detto che la serata non si possa recuperare in seguito". "Alcuni commercianti mi hanno chiamato per denunciare la cosa – dice il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Loreno Baruzzo – in questo modo l’amministrazione penalizza le attività che lavorano".