Il Comune sostiene le iniziative del 'Volto della Speranza' contro il tumore al seno

Il Comune aderisce alle iniziative promosse dal ‘Volto della Speranza’ patrocinando le iniziative in programma per ottobre, il mese di dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. E così per tutto ottobre la fontana della Venere di Buttini sarà illuminata di viola, mentre domani di viola sarà illuminata ‘Armonia di luci e ombre’ di Nardo Dunchi a Turigliano. Il 13 ottobre si celebra ti la ‘Giornata nazionale sul tumore alla mammella’, e il ‘Volto della Speranza’ organizza iniziative e manifestazioni. E’ un’associazione iscritta alla rete associativa ‘Europa Donna Italia’, movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.