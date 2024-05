Il Comune rescinde il contratto per la spiaggia libera ’Il Fortino’

Pugno di ferro del Comune contro i vincitori dell’appalto per la gestione della spiaggia libera attrezzata chiamata Il Fortino: gli uffici, visto che non sono arrivati pagamenti del canone e che non sono state realizzate le migliorie previste da appalto di gara, hanno deciso di rescindere il contratto e hanno intimato alla società di liberare l’area entro 7 giorni. Altrimenti interverrà con lo sgombero coatto lo stesso palazzo civico, avvalendosi anche "della forza pubblica". Una situazione difficile da gestire, alle porte dell’estate e della nuova stagione turistica e balneare. La spiaggia libera attrezzata era fra quelle messe a gara ad aprile del 2022. A maggio erano state tutte affidate con una previsione di lungo termine: scadenza dell’appalto 31 dicembre 2029. I valori del canone, però, erano piuttosto alti. Per Il Fortino si parlava di 96.450 euro l’anno. A ogni modo, la gestione parte da agosto e viene affidata anche sulla base di una proposta di miglioramento dello stabilimento balneare in linea con quelle che erano le prime previsioni del Piano dell’arenile, poi bloccato. Gli uffici hanno però poi verificato che ci sarebbe stato un inadempimento da parte del gestore nel pagamento dei canoni dovuti, nonostante una dilazione rateale. Inoltre non sarebbero state realizzate le opere descritte nell’offerta tecnica e, sostengono gli uffici, senza alcuna motivazione. Da qui i due atti risolutivi da parte del Comune: prima la rescissione del contratto di affidamento poi a stretto giro di posta anche l’ordinanza di pulizia, bonifica e sgombero dell’area entro 7 giorni per poter dare la gestione ad altre società che avevano partecipato alla gara.