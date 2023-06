Il Comune mette all’asta due immobili diroccati

Il Comune di Massa mette all’asta due immobili diroccati, con apertura delle buste prevista il 12 luglio alle 9 al servizio patrimonio tramite il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Il primo immobile è un fabbricato in rovina in via Bergiola, all’asta con prezzo di partenza pari a poco più di 125mila euro. Il secondo è un fabbricato adibito ad abitazione ultrapopolare, in località Villaggio Castagnara, con prezzo a base d’asta di circa 21.500 euro. L’offerta economica (riguardante uno o entrambi i lotti) dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Massa entro le 17 dell’11 luglio utilizzando i modelli allegati all’avviso di gara, disponibili nella sezione Bandi di gara e concorsi – Avvisi di gara, sul sito del Comune. E’ possibile anche richiederli per mail a [email protected] e [email protected]