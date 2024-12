Il Comune di Bagnone rilancia il teatro educativo con nuovi spazi multimediali

Il teatro è un potente strumento educativo. Anche per i più piccoli. Il Comune di Bagnone mette nuovamente a disposizione delle attività laboratoriali multimediali, musicali e teatrali del plesso scolastico di Bagnone del comprensivo Baracchini, gli ampi spazi rinnovati dell’ex Piccolo teatro di via Grottò, riaperto come auditorium, dopo i lavori di adeguamento tecnico e restauro. Il complesso scolastico di Bagnone, per l’esistenza del piccolo teatro scolastico, ha una pluriannuale tradizione di offerta didattica centrata sui laboratori teatrali, finanziati dal comune come offerta formativa specifica del territorio, avendo nel teatro da sempre ravvisato un potente strumento educativo, che intreccia una tradizione teatrale più ampia e centrata sulle attività del Teatro Quartieri, uno dei pochi ancora aperti in Lunigiana. Lo spazio dell’ex piccolo teatro, oggi auditorium e spazio multimediale, musicale e teatrale, è costato un forte intervento di risorse per adeguarne spazi e attrezzature ai più moderni standard, mantenendo l’originaria identità teatrale e integrandola con nuove funzioni. Il primo intervento era stato finanziato dalla Regione Toscana, nel 2020, con l’amministrazione di Carletto Marconi, per una cifra di oltre 65mila euro, per l’insonorizzazione di pareti e soffitto, è seguito un secondo intervento, con l’attuale amministrazione, finanziato da Regione Toscana per oltre 73mila euro per interventi su copertura e rivestimenti esterni, eseguiti con pannelli laminati effetto corten a impermeabilizzazione della facciata. L’amministrazione Guastalli ha inoltre realizzato, nei successivi anni, un terzo intervento con fondi propri di bilancio per 48mila finalizzati agli allestimenti tecnici con proiettore, telo, quinte, e impianto luci e audio, oltre al completamento dei rivestimenti esterni. Per finire altri cinquemila euro del Ministero dell’Interno per la nuova pavimentazione. Il teatrino sarà ufficialmente inaugurato in primavera, alla presenza di rappresentanti della Regione Toscana con un evento che contemplerà anche un’offerta culturale/didattica specifica per i ragazzi che hanno scelto, con le loro famiglie, di vivere il tempo scuola di Bagnone. Un luogo che in piena sicurezza si pone all’avanguardia nell’offerta formativa come catalizzatore didattico per un ampio bacino territoriale dove si integrano le attività scolastiche dei due comuni di Bagnone e Villafranca. In occasione del Natale l’amministrazione, per andare incontro alle richieste della dirigente Amedea Cinquanta, ne ha autorizzato l’uso anticipato per accogliere il programma delle recite e spettacoli scolastici dei prossimi giorni.

Monica Leoncini