Il comitato ’Primo soccorso’ si dissocia: "Altri movimenti non hanno i nostri obiettivi"

Il comitato ‘Primo soccorso e urgenza Carrara ‘ prende le distanze dalle iniziative promosse dal ’Movimento 18 agosto Massa Carrara’. "Questo comitato non ha mai partecipato ad alcuna iniziativa che prevedesse la costituzione di tale movimento – si legge nella nota inviata da ‘Primo soccorso e urgenza Carrara’. Nessuno dei componenti del nostro comitato ha mai preso parte ad alcun incontro con i promotori del ‘Movimento 18 agosto Massa Carrara’, che prevedesse eventuali iniziative specifiche riguardanti la sanità pubblica a Carrara".

In buona sostanza ‘Primo soccorso e urgenza Carrara’ "respinge qualunque tentativo di coinvolgimento del movimento in azioni o iniziative che non siano state precedentemente discusse o concordate in modo democratico". "Ci vediamo costretti a fare queste puntualizzazioni – prosegue la nota – Perché ci siamo trovati nella spiacevole situazione di essere stati coinvolti in iniziative politiche (così si definisce il movimento sul profilo Facebook), da noi non discusse o condivise, come ad esempio una assemblea pubblica aperta ai cittadini a Marina di Massa, il cui ordine del giorno dà per scontata un’iniziativa al mercato di Carrara in un determinato giorno di ottobre. Il nostro comitato sull’onda della manifestazione e del corteo del 18 agosto scorso, intende proseguire la lotta per la difesa della sanità pubblica a Carrara, nei tempi e nei modi decisi dal proprio consiglio direttivo, previo confronto con la cittadinanza che ci ha sempre sostenuto. Ciò nel rispetto dell’autonomia di ciascuno, in uno spirito collaborativo verso altri soggetti che intendano muoversi sugli stessi obiettivi, come la difesa del Monoblocco di Carrara o delle strutture territoriali sottoposte a tagli indiscriminati da parte di Asl. Restiamo aperti, come è nello spirito di questo comitato – conclude la nota – a qualsiasi tipo di collaborazione purché ogni decisione venga presa in modo democratico e condiviso".