Il clima ’pazzo’ attacca l’agricoltura "Temperature in costante crescita"

La temperatura media continua a crescere dal 2014. Anche le medie delle minime e massime in estate schizzano in alto. Per le precipitazioni il trend è altanelante. E’ quanto emerso dal primo incontro della rassegna “Dialoghi intorno al cibo” promossa dalla Condotta Slow Food “Terre Medicee e Apuane, intitolato ’Vino e cambiamenti climatici, esperienze a confronto’, che si è svolto al ristorante “Antico Uliveto” di Pozzi di Seravezza. A fare il punto scientifico sui cambiamenti climatici è stato Giovanni Cucurnia, ricercatore dell’università di Macerata e membro dello staff del sito “Meteo Apuane”, fondato da Paolo Lunini nel 2007. Il resoconto non è molto rassicurante: "Dai dati rilevati – ha raccontato – dalla stazione meteorologica di Massa centro del sito, emerge che dal 2007 al 2022 la temperatura media annua è stata di +16,1 gradi, quella minima media annua di 12,8 e quella massima media annua di 19,6, mentre le precipitazioni medie annue ammontano a 1.228 millimetri. La sequenza dei dati evidenza che le anomalie delle temperature medie annue sono state pressoché costanti dal 2014 in poi, con un picco di oltre un grado nel 2022. La tendenza è confermata anche sul fronte delle temperature minime e massime: dal 2014 l’aumento...