Il ’Classicismo di plastica’ di Nicolai a Carrara e Luni: un connubio tra antico e moderno

’Classicismo di plastica’: le opere di Paolo Nicolai ’dialogano’ con le antiche pietre dell’anfiteatro di Luni. Non una ’semplice’ esposizione e nemmeno solo una ’installazione’: ’Classicismo di plastica’, in programma oggi dalle 18, all’interno dell’Anfiteatro Romano di Luni antica, si annuncia come un vero e proprio evento. Le opere di Nicolai, ispirate alle forme dell’arte classica, ma plasmate con materiali della contemporaneità (plastiche assemblate co scarti di lavorazione del marmo e legate da resine ecologiche) dialogheranno con le pietre antiche del sito archeologico.

"Il classicismo archeologico e la contemporaneità dell’arte non devono mai sopraffarsi l’un l’altro – spiega l’artista – ma instaurano un legame dialettico armonioso che evidenzia e valorizza tanto la solennità storica degli scavi quanto le delicate figure moderne. Penso che le pietre antiche di Luni mi accoglieranno, così come la scenografia di un teatro accoglie la performance dei suoi attori: un connubio di bellezze che fa dialogare la storia antica con il linguaggio artistico contemporaneo, in una simbiosi perfetta tra antico e moderno".

Si tratta di un connubio ormai sperimentato dove le sculture ’mutilate’ di Nicolai, fatte di parti e di vuoti, fratture e incompiuti, palesemente si rifanno al linguaggio classico ma vogliono anche sottolineare, nella dialettica tutta contemporanea dell’arte, la frammentarietà delle nostre conoscenze sull’antico. L’evento è organizzato con la Direzione regionale Musei Liguria e con il Museo nazionale e zona archeologica di Luni e conta sul patrocinio della Città di Luni, in collaborazione con la galleria milanese di Federico Rui. L’esposizione, che resterà aperta solo nella giornata di domenica , ha come main partner: Artistico, Kairos e Bencore. Sponsor: Cantine Lunae, Nicolai Diamant, Tirrena shipping, Modeck e Cermec.