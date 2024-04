"Il centrosinistra? Meglio non canti vittoria". Moscatelli affila la strategia con Domenichelli

"Stiamo verificando la disponibilità di molte persone per la nostra lista, ci stiamo lavorando con impegno - dice Mirco Moscatelli di ’Futuro al centro’ - Fossi nel centrosinistra non canterei vittoria prematuramente. Ricordo piuttosto i numeri delle ultime elezioni che garantirono solo per un pugno di voti la vittoria all’attuale maggioranza. Allora la mia lista e quella di ’Alternativa per il futuro’ di Domenichelli agivano disgiunte. Ora ci siamo uniti, pertanto - sottolinea - non mi sentirei così tranquillo, esiste un vecchio proverbio: chi ha più bel filo, farà più bella tela". Si anima ancora di più con il trascorrere dei giorni il ’battage politico’ a Fivizzano, dunque, dova le voci si rincorrono su questo o quel candidato i cui nomi, aspirazioni e decisioni, divengono ben presto oggetto del dibattito nelle 94 frazioni del territorio.

E nella lista di centrosinistra che vede candidato a sindaco Gianluigi Giannetti – ’Progetto Comune 24/29’ – si devono indicare anche i nomi di due giovani rappresentanti della Vallata del Bardine, una delle aree più popolate del territorio, che si presentano per la prima volta di fronte all’elettorato. Sono Simone Farnese e Marco Varese, entrambi trentenni: il primo di Ceserano impiegato in una ditta di servizi, mentre il secondo è di San Terenzo Monti, professione operatore nel sociale. La lista di ’Progetto Comune 24/29’ è dunque è costituita dai seguenti 12 candidati: Giovanni Poleschi, Simone Farnese, Marco Varese, Emilio Giovannucci, Matteo Marcelli, Giovanna Zurlo, Riccardo Ballerini, Giovanna Gia, Francesca Nobili, Oriano Fabiani, Serena Moscatelli, Davide Cecchini.

Roberto Oligeri