Il centro fra rifiuti ed erbacce . Il Comune cerca di correre ai ripari

Una passeggiata nel centro storico tra rifiuti e sculture. Lungo sopralluogo della commissione Lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini tra le principali strade della città per conoscere le criticità maggiori riscontrate dai cittadini negli ultimi mesi. Al sopralluogo hanno partecipato gli assessori Elena Guadagni e Carlo Orlandi, più la direttrice di Nausicaa Lucia Venuti. Le segnalazioni sono partite proprio dai cittadini e raccolte dall’amministrazione, che ha quindi voluto, a partire dalla stessa commissione Lavori pubblici, rendersi conto di come e dove intervenire. Decoro che è sicuramente tra gli argomenti più discussi in città negli ultimi giorni, tra lamentele per la sporcizia diffusa e il recente aumento della Tari. Il percorso è partito dalla galleria di via Roma, con la segnalazione della consigliera Rigoletta Vincenti per la pulizia delle colonne. Appello su cui l’assessore Orlandi ha ricordato un prossimo incontro con gli amministratori della galleria e i commercianti proprio sul tema. Ragionamenti in corso anche per quanto riguarda il Politeama, su cui il Comune ha però solo una parte della proprietà. Sul teatro molte segnalazioni sulla manutenzione della palizzata intorno alla struttura, con pulizia, sistemazione delle parti rotte e ritinteggiatura.

"Sul Politeama ci confronteremo con la proprietà – hanno detto gli assessori presenti – per sollecitarli a tenere pulito". L’assessore Guadagni ha quindi ricordato il prossimo intervento ai marciapiedi di piazza Matteotti, possibile grazie all’articolo 21. Il sopralluogo è poi proseguito lungo via Roma fino a piazza Gramsci. Tante le lamentele arrivate dai cittadini anche per i bidoncini in ferro imbrattati o danneggiati. "Sono in arrivo circa 60 sportellini nuovi – ha ricordato Carlo Orlandi – da utilizzare in sostituzione di quelli rovinati". Sui bidoncini, la direttrice di Nausicaa Lucia Venuti, nell’appellarsi a maggior senso civico e ricordando che un singolo bidone costa circa 500 euro, ha annunciato l’arrivo in centro città di due o tre bidoncini compattanti, pensati per mantenere più a lungo la pulizia.

"Lo scarso senso civico che vediamo a volte nel conferimento dei rifiuti – ha aggiunto Orlandi – ci costa 600mila euro. E’ importante la collaborazione dei cittadini". Novità per quanto riguarda la palla di piazza Gramsci, con una prossima manutenzione ad hoc per evitare la formazione di nuove alghe e garantire così il mantenimento del bianco. Toccati anche i temi della pulizia dei marciapiedi e su cui sono molte le segnalazioni arrivate dai cittadini. "Stiamo intervenendo e continueremo a farlo ancora più assiduamente – ha assicurato Lucia Venuti – con l’obiettivo di fare in fretta, dai paesi a monte a valle". Il sopralluogo è poi proseguito tra piazza Alberica, piazza delle Erbe e il Duomo, raccogliendo anche i complimenti di Don Piero verso il lavoro di pulizia di Nausicaa nell’area circostante al duomo stesso, con un piccolo appello del parroco per una miglior pulizia della Statua del Gigante.