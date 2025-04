Il Centro disturbi cognitivi e demenze si riorganizza

Nuova organizzazione per il Centro disturbi cognitivi e demenze ‘C.D.C.D. Lunigiana’, che si trova alla Casa della Salute di Aulla e assicura le necessarie consulenze e prese in carico. Il centro, gestito dalla Sds, ha vari obiettivi, come definire una diagnosi adeguata e tempestiva, assicurare l’intervento e la valutazione multidisciplinare, garantire la presa in carico delle famiglie e della persona affetta da disturbo cognitivo, il miglioramento della qualità di vita di pazienti e familiari. E ancora può attivare interventi assistenziali individualizzati, in collaborazione coi medici di medicina generale. Nell’equipe di base un medico geriatra o neurologo, un infermiere, una psicologa e un’assistente sociale, ulteriori specialisti e servizi sono chiamati a intervenire quando necessario. Il Centro nasce per la presa in carico multidisciplinare del paziente affetto da demenza, che viene seguito in tutto il percorso della malattia. L’accesso avviene di norma tramite richiesta de medico di medicina generale, prevede una visita specialistica ambulatoriale neurologica o geriatrica, da richiedere mediante Cup. In seguito il medico neurologo e geriatra degli ambulatori potrà indirizzare ad altre specialistiche, avviare per una presa in carico al CDCD della Lunigiana, nel caso di una confermata diagnosi di demenza. Coordina inoltre le attività di stimolo psicomotorio del Caffè Alzheimer, mantiene rapporti collaborativi con l’associazionismo locale, regionale e nazionale.