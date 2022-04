Il Cai organizza un’escursione all’isola Palmaria

La sezione di Filattiera del Club Alpino Italiano organizza per domenica 24 aprile un’escursione all’isola Palmaria. Ritrovo alle otto al bar piazzale Pieve e partenza con mezzi propri per La Spezia, imbarco con traghetto per l’isola Palmaria, alle 9,15. L’escursione durerà tre ore, prevede un giro suggestivo e completo intorno all’isola, pranzo al sacco. Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa, gli interessati, entro il 21 aprile, sono pregati di rivolgersi a Giorgio contattandolo al 338 3094013.