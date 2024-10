Il borgo si rifà il look. Hallowen versione ridotta

‘Halloween Village’ in versione ridotta, ma mostruosa e divertente. La manifestazione promossa ad Albiano Magra, quest’anno, si svolgerà solo il 31 ottobre, per il cantiere legato al restauro del borgo che ne impedisce pienamente l’utilizzo. Il progetto, lo ricordiamo, è nato dall’opportunità di un bando del Gal Consorzio Lunigiana che le associazioni, le imprese, i cittadini e l’amministrazione comunale, uniti, si sono aggiudicati grazie all’interesse dimostrato, negli anni, per la valorizzazione del proprio territorio, con innumerevoli eventi organizzati, Halloween Village compreso. "Non potevamo - dicono gli organizzatori - deludere le aspettative di tutti gli amanti dell’horror che ci seguono, nasce cosi’ una versione limitata di uno degli eventi più richiesti della Lunigiana. Halloween Village sarà comunque in grado di abbracciarvi con tutta la sua mostruosità, con personaggi raccapriccianti e situazioni orribili, frutto della fantasia di una grande squadra".

Squadra composta dal Centro formazione danza Tap Dancing di Monia Piva, l’impeccabile e attenta organizzazione della Pro Loco ViviAmoAlbiano e la regia di Claudio Piva Lights, dell’intero paese visto che i proprietari delle attività commerciali si vestiranno e truccheranno a tema. Laboratori per i piu’ piccini dal primo pomeriggio con un percoso streghetta a loro dedicato, trucca bimbi, trampolieri, spettacoli di magia dell’illusionista Mattia Boschi, spettacoli di fuoco a cura di Ekilibre Art Events e una Mistery Box allestita da Ptz PhotoLab. A dare il benvenuto ai visitatori sara’ il Falconiere del Granducato di Toscana con i suoi amici alati. Una nuova location ospiterà gli amanti dell’horror, sara’ vietata ai minori di 14 anni e comunque garantita in caso di pioggia, i personaggi saranno truccati da Alessandra Dedhalae ed Elena Biancalana. "Personaggi spettrali vi accoglieranno nel nostro paese - chiudono -, pronti a portarvi in un mondo terrificante e divertente. Saranno presenti gli street food e il mitico Ghost Bar con le sue bellissime bariste. L’evento proseguirà fino a tarda serata con Radio Nostalgia".

Monica Leoncini