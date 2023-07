Il borgo di Tavernelle in festa a Licciana Nardi: due giorni di cibo, mercato e divertimento

Far rivivere l’antico borgo sarà possibile festeggiando per due giorni, assecondando il suo fascino. Tutto pronto a Tavernelle per un fine settimana all’insegna di una festa, promossa dalla Proloco di Licciana Nardi, con il prezioso contributo degli abitanti. Sono stati proprio loro a decidere di proporre ‘Tavernelle in festa’ con l’obiettivo di far rivivere il centro storico e far conoscere un piccolo, ma suggestivo paese. Ottanta gli abitanti di Tavernelle, ma nei mesi estivi diventano molti di più. Il via alla manifestazione domani alle 16, ma la festa continuerà anche domenica dalle 11 fino a tarda sera. Due gli allestimenti: nel parco è organizzata la zona ristoro per gustare specialità del territorio, mentre nel borgo sarà allestito un mercatino artigianale. Per due giorni sarà possibile cenare in paese, e la domenica anche pranzare, con panigacci, focaccette, cian, pattone, torte di verdura e dolci. Novità della festa di quest’anno è lo stand dedicato ai prodotti artigianali senza glutine allestito all’interno del borgo. Gli abitanti di Tavernelle sono da giorni al lavoro per sistemare il borgo. In arrivo numerosi espositori che animetanno, fondi, aie, cortili allestiti per la festa. Da non perdere, domenica alle 18, lo spettacolo con i falconieri.