Il bis di Monica Fialdini in piazzetta a Canevara

Torna a Canevara, nella piazzetta ’Arditton’, la scrittrice Monica Fialdini con i suoi libri da ’Millefiori’ a ’FiordiMaggio’: un cammino di benessere tra natura, amici a quattro zampe e sana alimentazione. Dopo il successo di domenica scorsa (nella foto), Monica Fialdini rinnova l’appuntamento questa sera alle ore 21. Tante curiosità partendo dai racconti e dalle filastrocche dei libri che hanno incantato i bambini presenti e anche gli adulti. Partendo da ’MillefioriFiordifrutta’ e ’Racconti dal Cottage FiordiMaggio’ (edito da Tara editoria), l’autrice intesse una serie di chiacchierate tra amici su uno stile di vita più salutare, semplice, naturale per il benessere psicofisico. L’invito di Fialdini è quello di tornare ad uno stile di vita più umano, sostenibile, che abbia al centro il nostro benessere psicofisico e il rispetto verso tutto ciò che ci circonda. Da evidenziare che l’appuntamento riveste anche un’altra importanza, quella di animare i borghi di montagna in queste calde serate estive, coinvolgendo i residenti in piacevoli incontri all’aperto.