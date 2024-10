Il Barsanti si dà all’atletica. Cento studenti in gara ai ’trial’ dell’istituto

Al campo scuola di Massa si è svolta la fase d’istituto di atletica leggera dell’Istituto Barsanti e delle sedi associate Salvetti ed Enaudi Fiorillo. Si sono disputate le gare dei 100 metri, dei 1000 metri, del lancio del peso, del salto in lungo, maschile e femminile, per la categoria Allievi. Unica disciplina non disputata per il maltempo, a causa della pedana scivolosa, è stata quella del salto in alto. Hanno partecipato sulla falsariga dei ’Trial’ americani 80 allievi e 19 allieve per un totale di 99 studenti. I vincitori nelle varie discipline rappresenteranno l’Istituto Barsanti ai Campionati provinciali di atletica leggera 2025. Ecco i vincitori.

100 metri maschili: Gabriel Goga (Salvetti). 100 metri femminili: Sofia Tonelli (Barsanti).

1000 metri maschili: Andrea Manfredi (Salvetti). 1000 metri femminili: Sara Moriconi (Einaudi Fiorllo).

Lancio del peso maschile: Federico Giorgeri (Salvetti). Peso femminile: Rachele Olobardi (Salvetti).

Salto in Lungo maschile: Daniel Uhawamana (Einaudi Fiorillo). Lungo femminile: Rachele Olobardi (Salvetti). Al termine della manifestazione si sono svolte le premiazioni delle varie discipline fra l’entusiasmo generale per una bella giornata di sport.

La manifestazione è stata curata in ogni dettaglio dal capo dipartimento di Scienze motorie, il professor Maurizio Fatticioni, con i suoi colleghi Marchini, Bianchi e Verrengia, e ai docenti Rappelli, Giuntini, Canestrelli e Mulinelli, per la fattiva collaborazione sulle tribune del campo. Prezioso il contributo della Misericordia, per l’unità mobile e il personale medico, del delegato della Fidal Ernesto Lunardini, per i consigli e la collaborazione all’evento, e del presidente dell’Uisp Giorgio Berti, che ha fornito il materiale tecnico e messo a disposizione il campo scuola. Un ringraziamento particolare degli organizzatori va alla segreteria didattica del Barsanti, imprescindibile per l’organizzazione, alla dirigente scolastica Addolorata Langella e alla dirigente dei servizi generali e amministrativi Maria Chiara Merendino, che hanno sempre creduto nell’attività sportiva dell’istituto.