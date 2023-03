Ic Don Milani, rinasce il Giardino delle farfalle

Con la fine di marzo gli studenti dell’Istituto comprensivo Don Milani si preparano per nuove esperienze: chi per il viaggio studio all’estero, chi per una visita del nostro territorio, chi si dedica ai progetti di arte, educazione ambientale. Tra questi c’è chi, con grembiule e pennello, dipinge di blu oltremare le nuove panchine del parco, mentre altri si prendono cura del giardino armati di zappa, paletta e annaffiatoio. Rinasce così il ’Giardino delle farfalle’, uno spazio di colore e biodiversità nel parco dell’istituto. In occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo (2 aprile), gli alunni inaugurano questa parte raccolta e colorata di parco, un luogo dove ognuno potrà sentirsi libero, e sulle panchine blu ci si potrà sedere insieme per imparare il valore delle diversità. L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi. L’evento rientra nel progetto delle ’Panchine dei diritti’ che troveranno posto nel grande parco della scuola e con i loro colori ricorderanno l’importanza del rispetto dei diritti umani e civili".