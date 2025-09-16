L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaI vincitori di White Carrara design. Arrederanno le piazze del centro
16 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. I vincitori di White Carrara design. Arrederanno le piazze del centro

I vincitori di White Carrara design. Arrederanno le piazze del centro

Annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White Carrara, concorso ospitato nell’ambito della mostra di design che ha...

’Sosta’ di Eduardo Baroni

’Sosta’ di Eduardo Baroni

Annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Internazionale White Carrara, concorso ospitato nell’ambito della mostra di design che ha interessato il centro storico per la stagione estiva. A conquistare la giuria tre progetti che hanno interpretato al meglio i criteri di innovazione, funzionalità e sostenibilità: ’Marmifere’ di Laura Passalacqua, ’Sosta’ di Eduardo Baroni e ’LoveCarrara AmaCarrara’ di Angelo Mammoliti. Menzione speciale per ’Seduta Caramella’ di Marco Ravenna, apprezzata per l’originalità della proposta. In attesa della cerimonia di premiazione, prossimamente mesi seguenti i progetti selezionati saranno protagonisti di una mostra al Mudac. L’intenzione del Comune è realizzare le opere, in collaborazione con le aziende del territorio, per poi collocarle negli spazi pubblici della città, trasformandole in elementi di arredo urbano capaci di arricchire l’esperienza di cittadini e visitatori.

"La prima edizione del Premio Internazionale White Carrara – ha sottolineato il curatore Domenico Raimondi – ha confermato la capacità di questa manifestazione di porsi come punto di riferimento creativo di respiro internazionale. I 25 progetti presentati, frutto del lavoro di designer e artisti non soltanto dall’Italia, ma anche da Germania, Inghilterra, Brasile, Svizzera, Messico e Cina, testimoniano l’attrattiva e la credibilità che White Carrara ha saputo conquistare nel corso degli ultimi anni con impegno e passione".

Proprio la pluralità di visioni emerse dal concorso ha ribadito il nuovo ruolo di Carrara: non più soltanto città dalla millenaria tradizione scultorea, ma anche centro di dialogo e innovazione contemporanea. Il band era rivolto a designer e creativi di tutto il mondo con l’obiettivo di raccogliere idee per il rinnovamento dell’arredo urbano attraverso l’uso prevalente del marmo di Carrara. Le soluzioni proposte dovevano unire estetica e funzionalità, valorizzare lo spazio pubblico, stimolare la partecipazione dei cittadini e favorire l’interazione sociale. La selezione non è stata semplice: a valutarla una giuria di alto profilo composta da Domenico Raimondi, direttore artistico di White Carrara, Cinzia Monteverdi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Stefania Corsini per Fondazione Marmo ETS, e i designer Emiliana Martinelli e Michel Boucquillon. Il successo di questa prima edizione consolida il ruolo di White Carrara nel valorizzare, attraverso il design contemporaneo, l’autenticità e l’unicità della città del marmo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata