I vigili del fuoco salvano due giovani nella neve

di Natalino Benacci

Disavventura a lieto fine per un ragazzo e una ragazza (minorenne) che, nel pomeriggio di domenica scorsa, su una jeep hanno tentato di raggiungere la vetta del Monte Molinatico a 1.550 metri di quota, mentre infuriava la tempesta di neve. Un’odissea durata circa 10 ore e mezzo, in cui i due giovani sono stati sottoposti ad un forte stress psicologico, chiusi tra muri di neve, incapaci di reagire di fronte alla minaccia del gelo e alla paura di restare senza carburante. Con i primi soccorsi chiesti ad amici che però non riuscivano ad avvicinarsi causa neve. Alla fine e anche in ritardo, la decisione di chiamare i vigili del fuoco, che verso le 2.30 di ieri li hanno finalmente liberati. Le avverse condizioni meteo e l’arrivo del buio hanno reso più difficili le attività di recupero, ma le squadre sono riuscite a raggiungere il punto dove la jeep era ferma e recuperato i due ragazzi, salvandoli anche dall’ipotermia. Ma vediamo cosa è accaduto. Il desiderio di trascorrere un pomeriggio sulla neve in alta montagna, un posto che domina la Lunigiana, dove è possibile vedere i cippi confinali fatti collocare da Maria Luigia nel 1828 per delimitare il confine tra Ducato di Parma e Granducato di Toscana, ha avuto il sopravvento sulle obiezioni di buon senso in una giornata dominata dalle bufere di neve. Dopo aver imboccato la deviazione al Passo del Brattello e aver percorso lentamente la strada a causa dello strato nevoso, nonostante le quattro ruote motrici, il veicolo si è bloccato: non riusciva più ad avanzare, ma quel che è peggio, risultava impossibile anche fare dietro front. Ai lati c’erano cumuli di neve di oltre 1 metro e mezzo di altezza. Più volte hanno provato inutilmente a disincagliare la jeep per tornare indietro. Poi i due, coi cellulari che per fortuna funzionavano, hanno chiesto aiuto agli amici che si sono recati sul posto pensando di usare il verricello per trainarli. Ma a causa del maltempo, dell’innevamento e del buio che era calato sulla montagna, i soccorritori non sono riusciti a raggiungerli. E la notte, che sembrava aver congelato anche il panico, annunciava ore buie perché il mezzo sempre in moto rischiava di rimanere a secco. Ed le 22. A quel punto è scattata l’allerta ai vigili del fuoco di Aulla che, dopo aver valutato la situazione di emergenza, hanno chiesto al Comune di Pontremoli uno spartineve per liberare la strada. A coordinare i soccorsi, l’assessore Manuel Buttini e il presidente del consiglio comunale Michele Lecchini. Il camion con la lama della ditta Land Mover è arrivato al Passo del Brattello, da dove si inerpica la strada per il Monte Molinatico verso l’1.30. Lì c’erano già i vigili del fuoco, che dopo circa un’ora hanno raggiunto l’auto intrappolata. I due ragazzi hanno ringraziato i soccorritori e con un sospiro di sollievo sono usciti dalla jeep, che è rimasta al Monte Molinatico, e sono tornati a casa.