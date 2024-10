I vent’anni della ‘Castagna bike’. In sella alla scoperta del territorio. Percorsi su strada, gravel e a piedi

La Castagna bike compie 20 anni. E così l’evento di punta dell’autunno lunigianese conta di attirare ancora più appassionati di due ruote rispetto agli anni passati. Le date da segnare sul calendario sono due, il 12 e 13 ottobre, per una manifestazione che in due decenni ha ottenuto successi immensi in termini di partecipazione e di divertimento. Nonostante gli anni di storia della Castagna Bike&Trail, l’evento conserva il suo spirito di innovazione e ricerca, mantenendo attraverso immensi stimoli, la voglia di migliorare e offrire ai suoi iscritti, cicloturisti, trail runner, famiglie e appassionati di outdoor, ogni anno novità. In uno scenario bellissimo, come la Selva di Filetto, nel Comune di Villafranca. La crescita dell’evento ha portato in questi anni a pensare Castagna Bike&Trail in maniere diverse, assecondando e integrando le varie mode che si sono presentate, dalle e-bike al gravel, combinando il tutto con la storia locale, la cucina e l’atmosfera unica della nostra vallata stretta tra le montagne. La Castagna Bike non è una gara, ma un’esperienza che celebra la bellezza dei paesaggi circostanti e il fascino della cultura locale: attraverso percorsi panoramici e sentieri mozzafiato. Dalla Castagna Kids per i più giovani al Castagna Party per tutti i partecipanti, sono in arrivo due giorni di divertimento, sfide e ricordi memorabili. Meglio sbrigarsi con le iscrizioni, c’è ancora tempo e soprattutto disponibilità di posti, basta collegarsi al sito e compilare il modulo. Tanti i percorsi tra cui scegliere, sabato due su strada e uno gravel, mentre domenica quattro per la mountain bike e due a piedi, tutti di lunghezze e difficoltà diverse. "La 20esima edizione – dicono gli organizzatori – è una grande opportunità per chi vuole vivere un weekend di sport a 360 gradi, con la possibilità di iscriversi a due manifestazioni. La Castagna Bike&Trail Powered by Scott propone quest’anno due giornate colme di partenze e avvenimenti come il gravel e il road. Novità che non finiscono perché i ragazzi di Nana hanno appena pensato un gustosissimo Burger specifico per la Castagna Bike, con prodotti della tradizione locale, che sarà possibile assaggiare sabato, proprio a chiusura della prima giornata di eventi. Senza dimenticare, in fine, la grande festa del ‘Castagna Party’".

Monica Leoncini