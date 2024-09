I supermercati aderenti all’iniziativa speciale

Dove potranno donare i cittadini massesi? Ecco i supermercati aderenti all’iniziativa ’MassAiuta’ in programma per il 14 di settembre dalle 9 alle 20: Esselunga di viale Roma, 191; Carrefour di viale Massa Avenza, 32; Carrefour Express di via Modena, 35; Ekom di via del Cesarino, 40/42; Conad di via Giosué Carducci via Rinchiostra. C’è poi il Conad di via Simon Musico, 8, quello di via Democrazia, 3 e il ’fratello’ di via Stradella via Intercomunale, 479. I componenti del tavolo solidale invitano la cittadinanza ad aderire: "Insieme possiamo fare la differenza: ogni donazione è un passo verso una comunità più inclusiva e solidale"