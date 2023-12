I semi della comunità di domani. Piantati cinquanta nuovi alberi: "I nostri olivi, simbolo di pace"

I semi del futuro? Si possono piantare. Amministrazione aullese e associazioni, assieme, per la manifestazione ‘Piantiamo il futuro’, promossa in collaborazione con la CIA e la Pro Loco Viviamo Albiano.

Le piante sono state collocate in tre differenti spazi del Comune di Aulla, al parco della Brunella ad Aulla, nel giardino delle scuole di Albiano Magra e infine lungo l’argine, sempre ad Albiano Magra, nella Palestra nel Verde. Non solo, altri due ulivi sono stati simbolicamente piantati nella Residenza sanitaria assistita Villa Rosa e nella sede di Albiano della Croce Rossa Italiana. Con un momento emozionante: nelle scuole di Albiano Magra è stato commovente l’intervento di una signora ospite della struttura Villa Rosa che ha da poco spento 94 candeline. Oltre agli interventi del sindaco Roberto Valettini e del vicesindaco e assessore all’ambiente Roberto Cipriani, quello dell’agronomo Sauro Bonatti che ha parlato dell’importanza della pianta di ulivo nella storia della comunità. Erano presenti la consigliera con delega all’Istruzione Silvia Amorfini e la consigliera con delega alla Cultura Maria Grazia Tortoriello. "Una bella giornata - ha detto Valettini - con i bambini e i ragazzi, un progetto di attenzione alla natura, l’ambiente e la storia, alle tradizioni, alla cultura e alla coltura dell’olivo. Un focus sugli alberi nelle sedi giuste e in sicurezza. I 50 alberi regalati dalla CIA, in particolare su iniziativa del presidente Luca Simoncini, sono un segnale importante di interazione fra la nostra amministrazione e le associazioni del territorio". Entusiasta anche il vicesindaco. "Abbiamo accettato volentieri l’invito di Luca Simoncini di mettere a dimora le piante come da progetto - ha detto -, è stata una giornata bellissima, con una grande partecipazione delle scuole e delle associazioni, bello il messaggio che arriva ai bambini, quello di cura del territorio e ottima l’idea della piantumazione dell’olivo, da sempre simbolo della pace".