I salumi tipici della Lunigiana presentati da Comune e Pro Loco

Il Comune, insieme alla Comunità del Cibo di Crinale 2040 e alla Pro Loco del Borgo del Piagnaro “Mani e Menti“ organizza oggi alle 11.30, in occasione dell’iniziativa di degustazione e vendita di prodotti “Delizie di Lunigiana“ il Master Class di degustazione dei salumi della tradizione lunigianese a cura del professor Alberto Spisni, dell’Accademia della Cucina e sommelier. Ci saranno Fausta Fabbri, dell’Accademia dei Georgofili e dirigente settore Agricoltura della Regione Toscana, Italo Pizzati, presidente della Comunità del Cibo di Crinale e il sindaco Jacopo Ferri. Coordinano l’incontro Clara Cavellini assessore al turismo e Daniele Lombardi vice presidente della Comunità del Cibo. L’iniziativa si svolgerà nella Piazzetta della Pace, interna al Comune (in caso di previsioni meteo avverse nella Sala di Rappresentanza del Vescovado) ed è riservata alle prime trenta persone che invieranno un messaggio al 360-700369. L’iniziativa di valorizzazione dei prodotti tipici della Lunigiana viene realizzata sulla scia del convegno dell’associazione Manfredo Giuliani “La cultura del maiale in Lunigiana“ in cui sono stati gustati i salumi della azienda agricola “I sapori dei Chiosi“ di Nicola Baldini. Oggi saranno degustati i salumi della ditta Carnaccioli, unitamente ai vini Ruschi Noceti e alla Crescente o “Karsenta“ del forno Tarantola che si fregia della denominazione di origine comunale e della pasticceria Riccò. L’evento fa parte delle celebrazioni per i 2.200 anni dalla fondazione del città-porto romano di Luni e del progetto di valorizzazione dell’asse Tirreno-Po "Luni Parma 2023" promosso da Aps Giuseppe Micheli e dalla Comunità del Cibo di Crinale 2040.

Natalino Benacci