I rischi del sole sulla pelle Conferenze e visite gratuite

Ripartono le iniziative gratuite di prevenzione dedicate ai cittadini. Domani nella Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di viale Colombo 6 e in piazza Ingolstadt a Marina Di Carrara, va in scena “La prevenzione non va in vacanza”, iniziativa promossa da Unione Ciechi e Ipovedenti Massa Carrara, IAPB Italia ONLUS e Nusicaa SpA con lo scopo di sensibilizzare sulle problematiche dermatologiche e della vista che possono insorgere a seguito di una eccessiva e prolungata esposizione ai raggi solari. I relatori saranno il dottor Andrea Bernardini, direttore facente funzione della U.O di Oculista Massa Carrara e il dottor Giovanni Bagnoni, direttore della U.O. Dermatologia ASL Toscana Nordovest e direttore della Melanoma Skin Cancer Unit e parleranno di tutto ciò che si può manifestare e come prevenirlo. Nell’ambito della conferenza, dalle 16 alle 18, il dottor Bagnoni proporrà lo screening “Occhio al neo”, ossia delle analisi gratuite di nei sospetti con dermatoscopio per la ricerca del melanoma, previa prenotazione sul sito di Nausicaa o nelle farmacie comunali. Dalle 18.30 alle 20.30, in piazza Ingolstadt, sarà disponibile l’unità oculistica ’Vistamobile’, dove Unione Ciechi, Croce Rossa e Iapb Onlus, metteranno a disposizione professionisti per misurare lo spessore corneale e la pressione oculare, con macchinari hi-tech, in grado di rilevare il rischio glaucoma. Le persone potranno prenotare l’esame sul posto.