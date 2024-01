"I Re Magi arrivano a Massa: un'Epifania di pace e gioia"

Arrivano i Re Magi. L’appuntamento, organizzato dal Centro francescano internazionale di studi per il dialogo, è per domani nel giorno dell’Epifania in Cattedrale a Massa. I Re Magi parteciperanno alla messa, alle ore 18, e renderanno omaggio al Gesù Bambino del presepe del Duomo. Poi porteranno doni ai bambini dell’Ospedale del cuore ’Pasquinucci’ della Fondazione Monasterio.

La presidente del centro

francescano, Maria Luisa Drago, ha già ricevuto la conferma del loro arrivo tramite un sms

dove chiedono di salutare tutta la città in particolare i bambini e le autorità."Veniamo per la pace – affermano – e chiediamo a tutti, in particolare ai bambini, di essere presenti. Desideriamo portarvi la gioia dell’accoglienza che abbiamo ricevuto dai popoli dei paesi che abbiamo attraversato, unitamente alla nostra gioia dell’attesa".

Per i bambini sono previsti doni e dolciumi.