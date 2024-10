I ’ragazzi’ del mitico Bar Eden riaccendono la luce dell’impegno

“I ragazzi del Bar Eden” tornano a incontrarsi, quasi fosse un rito. Dal cuore degli anni ’70 a oggi, LE amicizie nate al liceo scientifico Fermi di Massa mantengono vivo lo spirito di un’epoca di lotte e ideali che ancora oggi li unisce. Erano anni di fermento politico e culturale quelli tra 1967 e 1972, anni in cui scuole e piazze si riempivano di giovani che si ribellavano a un sistema giudicato ipocrita e autoritario. Il movimento studentesco trovava a Massa un crocevia, con piazza Garibaldi a fare da teatro di incontri e dibattiti. Qui il Bar Eden era ritrovo quotidiano degli studenti del Fermi e del Classico, e di tanti altri. "Volevamo cambiare il mondo – ricorda Massimo Michelucci, storico di Massa –, eravamo ragazzi accomunati dal bisogno di dire ‘no’ a questo mondo falso e senza fantasia".

Il Bar Eden, oltre che luogo di svago, divenne così il punto di partenza di amicizie e alleanze: qui nascevano discussioni, battute e iniziative, tra partite a biliardo e interminabili dibattiti. Proprio per tenere viva la memoria di quegli anni, i “Ragazzi del Bar Eden” hanno deciso di ritrovarsi anche online, creando un gruppo su Facebook. "L’idea era riunire persone che non vedevamo da anni, e magari pianificare attività come mostre, spettacoli e dibattiti" spiega Sergio Senise, uno degli organizzatori. All’appuntamento nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale sono arrivati amici di lunga data e nuovi membri della comunità interessati a scoprire quegli anni di lotta e cambiamento. In tanti si sono ritrovati davanti a vecchie fotografie e racconti, rivivendo anche le battaglie per i diritti civili, il desiderio di libertà e quell’atmosfera di condivisione e ribellione. Il gruppo Facebook “I ragazzi del Bar Eden” continua a crescere, unendo persone di generazioni diverse, accomunate dalla voglia di mantenere vivo il ricordo e i valori di allora. Molti i progetti per riportare alla luce pezzi di storia condivisa, con il Bar Eden ancora simbolo di amicizia e impegno.

Michele Scuto