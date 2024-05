"I racconti dell'arte 2024: Conferenza sull'editoria d'arte e esposizione studentesca a Carrara"

Una conferenza a più voci sull’affascinante mondo dell’editoria d’arte, affiancata da una esposizione di elaborati degli studenti, è il programma del prossimo appuntamento con “I racconti dell’arte 2024“, rassegna a cura di Gerardo de Simone, che si svolgerà martedì dalle 10 nella Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. La mostra, che ospita le opere di 13 studentesse e studenti di editoria, sarà visibile fino al 4 giugno.

Ideata da Miriana Pino, docente e responsabile della Scuola di Grafica d’Arte, con la collaborazione di Michela Corsini, Direttrice della biblioteca dell’Accademia di Bella Arti di Carrara l’iniziativa IMPRINT prevede anche la partecipazione di Gianluigi Bellucci (Accademia di Belle Arti, L’Aquila), e Giovanni Timpani (Accademia di Belle Arti, Perugia), esperti nel campo dell’arte della stampa. Questi visionari esploreranno l’intersezione tra stampa, materiali e nuove tecnologie, aprendo nuove prospettive e ispirando innovazioni nel settore. La conferenza sarà introdotta dai saluti istituzionali del presidente, il professor Antonio Passa.

IMPrinT è l’acronimo di “International Multi-disciplinary Printmaking and Techniques”, ma vuole anche suggerire l’impronta e la stampa. I docenti della scuola di grafica avranno la possibilità di far esplorare il mondo antico e nuovo agli studenti; questi ultimi avranno modo di confrontarsi con la realtà e la minuziosità della ricerca di ogni singolo artista incisore. "L’editoria d’arte – spiega la professoressa Pino – è un ponte tra l’immaginario e la realtà tangibile, un mezzo attraverso cui l’arte si diffonde e si tramanda nel tempo. In questo contesto affascinante e ricco di sfumature, ci focalizzeremo sull’esplorazione delle cartelle editoriali e artistiche, nonché su volumi di alto livello culturale, per comprendere appieno il ruolo cruciale che essi svolgono nell’ambito dell’arte contemporanea".

Arte ma anche progettualità nel campo tipografico, seduzione della creazione e della combinazione di materiali dal forte valore sinestetico (carte, inchiostri, colori) saranno gli argomenti dell’incontro conferenza che potrà essere seguito anche online. "La conferenza- prosegue ancora Miriana Pino- vuole essere un potente antidoto alla noiosa monotonia che ancora si incontra in tante edizioni, in tanti libri che vengono avvolti nell’ombra della stereotipata modellazione prefabbricata di automatismi da videoscrittura".