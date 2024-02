I protagonisti della manifestazione. Scultori, pittori e commercianti

Questo l’elenco degli artisti aderenti ad ’Arte in negotium’ e delle attività commerciali in cui saranno esposte le relative opere: Miguel Ausili a Ferramenta Alberica; Nicolas Bertoux a Mondial Toys; Gianmaria Brizzi all’Associazione Qulture; Gianluca Caramatti da Caramatti 1873; Marco Cardini alla Galleria Martini; Matteo Faben al Mondadori Bookstore; Shadi Falsafi & Silvio Corsini da Ciccì & Cocò calzature per bambini; Fronte Acciaio Cromato all’enoteca BeviamociSu; Mario Fruendi alla Bottega di Aronte; Emanuele Giannelli da Ottica Bessi; Vito Giannelli da Fiori Gioielli; Sara Grandi all’Agenzia Cini Unipol Sai Assicurazioni.

Poi ancora Ugo Guidi alla Fotottica Michelino; James Harris a Casa della Lana; Su kyong Lee a Contrasto abbigliamento; Fabio Maestrelli alla Gioielleria Stefanini; Luca Marovino alla Profumeria Doretti Franca; Marzia Martelli nel Centro Olistico & Danza di Roberta Santini.

Verena Mayer-Tasch da Gabrielli Abbigliamento; Elias Naman alla Gioielleria Donati Vittorio; Stefanie Oberneder alla Libreria Bajni; Yoshin Ogata alla Gioielleria Milani; Rina Orsini da Monsac; Alessio Palmieri da Andrea Ghinoi; Dario Petrucci a VisionOttica Ghirlanda; Paolo Pratali alla Pelletteria Pratali. Infine Jorge Romeo esporrà nella Farmacia Eredi Babboni; Benvenuto Saba da Ottica Stil Vision; Cynthia Sah da Nerbi arredamento; Silvio Santini alla Bottiglieria Ricevitoria Tabaccheria Piazza Alberica; Umit Turgay Durgun da Proposta calzature; Cristina Viviani da Diego Tattoo; Matteo Zeni da La Prima cosa bella Outlet & More; Smail Zizi da Cocomà Abbigliamento e Pelletteria.