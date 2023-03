I primi 40 anni del Centro Sub Festa all’acquario ed expo foto

Il 18 marzo del 1983 si svolgeva il primo consiglio direttivo del Arci Sub Massa (dopo qualche anno divenne Centro Sub Alto Tirreno). Oggi festeggia il 40° compleanno. L’associazione, con soci vecchi e nuovi, continua il lavoro per cui è nata: divulgare la cultura del mare e l’ambiente marino. Per primo viene istituita la Protezione Civile sommozzatori, dove i volontari vengono chiamati a intervenire nelle diverse calamità che colpiscono la provincia ma anche al di fuori. Nasce il museo malacologico e gli acquari, anche oggi viene visitato da centinai di studenti. La scuola sommozzatori, che negli anni ha abilitato, brevettandoli, centinai di sub. Per festeggiare al meglio questa giornata, dalle 17.30, ci sarà un incontro con le autorità e la popolazione all’interno del teatro della Torre Fiat dove verrano esposte foto subacquee, visto che la società è Campione Italiana 2022 e dove si ripercorreranno tutti questi anni di volontariato e – per l’occasione – l’acquario sarà visitabile già dal primo pomeriggio fino a sera.