I ’mat boys’ apuani. I campioni sul podio della matematica. Successo a Cervia

Nel parco di Mirabilandia sono stati premiati i cinque studenti apuani che hanno vinto il ‘Kangourou della Matematica’. Per la categoria ‘Benjamin’ riservata alla prima e seconda media, Giulia Cristina della scuola media Staffetti di Massa si è aggiudicata il sesto posto, mentre per la sezione ‘Cadet’ (terza media) Francesco Bondielli della Staffetti ha conquistato il 23esimo posto su trenta finalisti. Nella categoria ‘Junior’ dedicata al primo biennio delle superiori (22 finalisti), hanno vinto Diego Barcellone ed Andrea Cavalieri del liceo scientifico Marconi di Carrara. Entrambi gli studenti sono saliti sul podio assieme agli altri tre vincitori nazionali. Tutti saranno inseriti nell’albo nazionale delle eccellenze del ministero della Pubblica istruzione. Diego è stato proclamato quarto assoluto e Andrea quinto. Nella categoria più difficile, quella degli ‘Student’, riservata ai ragazzi di terza, quarta e quinta superiore, dove scendono in campo i ragazzi più esperti e preparati in questo tipo di competizioni, Gabriele Martini (scientifico Marconi) si è e piazzato a metà classifica risultando 13esimo su 22 finalisti.