"I giornali aprono nuovi orizzonti"

Anche quest’anno l’Aci sostiene i campionati di giornalismo nelle scuole. Il Club automobilistico più antico d’Italia quest’anno compie cento anni, e fin dalla sua nascita si propone di favorire l’automobilismo, associare gli automobilisti ed organizzare manifestazioni sportive. Obiettivi che uniti alla promozione per una guida sicura all’interno delle scuole che raggiunge circa 350 ragazzi all’anno diventa a tutti gli effetti educazione civica, come spiega la direttrice dell’Aci di Massa Carrara Bianca Abruzzese (nella foto).

"Anche quest’anno sosteniamo il campionato di giornalismo perché l’esperienza già in passato, e in particolare lo scorso anno ci hanno dato molta soddisfazione – commenta Abruzzese –. Si tratta di una bella iniziativa, apprezzabile perché aiuta i bambini ad avvicinarsi al mondo dell’informazioni e alla lettura. La giudico in positivo perché in tempi in cui viviamo con il cellulare in mano si riscopre il piacere della lettura e del ragionamento, temi utili alla crescita dei futuri automobilisti. Ecco perché abbiamo aderito con piacere.

I nostri interventi negli istituti scolastici, in particolare nella primaria e secondaria – prosegue la direttrice Abruzzese –, corrispondono in maniera precisa alla filosofia di Aci. Su richiesta delle scuole facciamo educazione alla sicurezza stradale a approfondimenti, riuscendo a raggiungere fino a 350 studenti. Avvicinare le nuove generazioni al giornalismo è fondamentale, usando solo i social non c’è modo di sviluppare uno spirito critico. La lettura dei giornali apre ad altri orizzonti e anche se non condividi la linea editoriale sono comunque un mezzo per vedere da un’altra prospettiva.

Il fatto che quest’anno Aci compia cento anni è stato un motivo in più per partecipare, così da associare la nostra missione agli argomenti che si saranno da trattare".