I giardinieri maestri d’arte: "Valorizzano i parchi storici"

Nel giardino di Villa Schiff a Montignoso sono nati… nuovi giardinieri d’arte. Si è concluso infatti il corso organizzato da Serindform , finanziato con risorse dell’Unione Europea tramite Ministero della Cultura e Regione Toscana, intitolato "Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici".

"Desidero ringraziare l’assessora Regionale Alessandra Nardini per la sua preziosa presenza e il suo sostegno costante – ha sottolineato, il sindaco Gianni Lorenzetti – Questo corso ha rappresentato un importante passo avanti nella valorizzazione dei nostri giardini storici. In particolare il giardino di Villa Schiff è stato trasformato in un autentico laboratorio a cielo aperto, dove la vitalità è tornata grazie alla creazione di un orto, alla riqualificazione degli spazi e all’innesto di nuove piante. Mi preme sottolineare l’importanza di questi corsi, che non solo valorizzano il nostro patrimonio storico e artistico, ma creano anche personale qualificato per lavori che spesso sono difficili da colmare. Grazie a questa formazione, stiamo investendo nel futuro dei nostri giardini e dei nostri parchi, garantendo che possano continuare a essere tesori da preservare e valorizzare per le generazioni future". Hanno partecipato in 18 e molti di loro, come spiega il sindaco, avevano già un lavoro nel settore, in proprio o come dipendenti, altri invece erano alla prima esperienza.

"Per qualcuno quindi si tratta di un riconoscimento migliorativo, per altri potrebbe essere un qualcosa in più per inserirsi nel mondo del lavoro. Un corso come questo è importante perché significa imparare un metodo di intervento per ville e giardini molto particolari, come ce ne sono in Versilia o a Poveromo, molte di proprietà privata. Inoltre anche per il futuro è importante che le ditte abbiano dipendenti formati in tal senso perché ce n’è bisogno per effettuare opere in strutture come Villa Schiff, Villa Cuturi o il parco di Villa Rinchiostra, dove c’è bisogno di professionalità formate in grado di fare quel lavoro".