I Flexx verso l’Eurovision Dj Saintpaul a San Marino

Stasera alle 22 il carrarese Paolo Signanini in arte Saintpaul debutta con i ‘Flexx’ sul palco di ‘Una Voce per San Marino’, il contest per selezionare il rappresentante dell’omonima Repubblica all’Eurovision song contest di Liverpool, che ha visto trionfare Achille Lauro. I Flexx si esibiranno in diretta su Rtv San Marino (canale 831 del digitale terrestre) nella categoria big. Una formazione tutta italiana con la voce della urban pop diva Eliza G, i suoni del dj Saintpaul, e le musiche del bassista Daniele De Santo e del chitarrista e compositore Palmè (Lorenzo Palmerini). Il loro è un progetto nuovo ed eclettico dallo stile crossover, un viaggio musicale tra l’elettronica, il rock e la dance. Eliza G già nota nel circuito Eurovision, si è aggiudicata il secondo posto nella categoria big internazionali al festival televisivo lo scorso anno per la Romania, nel 2019 ha vinto il ‘Cerbul De Aur Festival’ del circuito Eurovision e il secondo posto nella categoria big al festival televisivo ‘Kenga Magjike’ 2021 in Albania. Saintpaul è dj e produttore internazionale e talent scout nel settore house, pop e dance. Ha all’attivo numerosi awards e dischi d’oro e platino, in Italia tra i suoi successi si ricordano la produzione di Cuore Nero e Cicatrici per Blind). Daniele De Santo è un produttore e compositore italiano, ha vinto il festival ‘Kenga Magjike’ nel 2019 come ‘Best new international artist’. Palmè (Lorenzo Palmerini), già visto ad X Factor è salito sul palco di artisti come i Negrita, Francesco Gabbani, Simone Cristicchi. "Flexx è la nostra sfida – spiegano gli artisti – vogliamo contaminare generi e stili differenti e guardare al futuro, creando qualcosa fuori dalle coordinate più consuete e tradizionali nella maniera apparentemente più semplice. Essere nuovi, imprevedibili e diversi dal resto, sarà la nostra mission. Flexx è sinonimo e abbreviazione di flessibilità, quella capacità di essere trasversali, di adattarsi con uno stile inconfondibile ad un mercato musicale in continuo cambiamento proponendo un sound internazionale senza tempo". Alessandra Poggi