I Figuranti del Presepe Vivente di Fivizzano in visita a Roma dal Papa L'Associazione Presepe Vivente di Equi Terme è al lavoro per la 33esima edizione della Natività, con novità come il percorso allungato, i costumi rivisitati e il treno storico del 26 dicembre. I figuranti parteciperanno al Presepe Vivente di Roma e riceveranno una benedizione personale da Papa Francesco.