I consigli anti congelamento

Con l’arrivo della stagione fredda, sono attese intense gelate soprattutto di notte. L’abbassamento delle temperature può danneggiare i contatori dell’acqua che potrebbero provocare interruzioni della fornitura. E’ sempre bene assicurarsi di aver chiuso la porta del vano contatore e se possibile coibentare la porta, il vano, i contatori e le tubazioni di raccordo con materiali isolanti, di spessore adeguato: polistirolo, poliuretano espanso o simili. Se il contatore è già congelato ma non ancora rotto, si può avvolgere il contatore con una coperta vecchia o con dei giornali, aspettando che si scongeli. È sconsigliato avvolgere il contatore con materiali che assorbono acqua, come ad esempio stracci, perché potrebbero peggiorare la situazione. Se congelato, è fortemente sconsigliato di cercare di scongelare il misuratore con fiamme libere e fonti intense di calore. Per richiedere l’intervento tecnico il n. verde Emergenze e Guasti è 800-234567, gratuito e attivo da fisso e mobile h24.