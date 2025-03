I Concerti nel Ridotto. La chitarra di Maraviglia nelle Giovani promesse

Domenica alle 18 nell’ambito della rassegna ‘I Concerti del Ridotto’ è in programma il concerto del chitarrista Dario Maraviglia (nella foto). Il concerto fa parte della sezione ‘Giovani promesse’ e prevede l’esecuzione di musiche di Barrios, Brouwer, Segovia, Weiss, Tarrega. L’insieme dei brani in programma è concepito come un percorso storico-musicale sull’evoluzione del linguaggio chitarristico, partendo dalle trascrizioni della musica di Bach dei primi del ‘700, fino ad arrivare a oggi con l’autore cubano Leo Brouwer.

Venticinque anni, laureato con il massimo dei voti e la lode al triennio di chitarra al conservatorio ’Giacomo Puccini’ della Spezia, Maraviglia ha preso parte a numerose formazioni cameristiche, oltre ad aver svolto svariate performance da solista. Ha conseguito il biennio in chitarra al Conservatorio Puccini, e seguito masterclass di importanti chitarristi, un corso di direzione corale e uno sul metodo Kodaly.

Dario Maraviglia suona una chitarra mancina realizzata dal liutaio Marco Maguolo e vanta un’importante attività di compositore: dal 2023 è stato selezionato come corista dell’ensemble vocale jazz del Conservatorio Puccini. La rassegna ‘I concerti del Ridotto’ è organizzata dal Comune di Carrara con la direzione artistica di un musicista d’eccezione, il carrarese Bruno Nicoli, direttore stabile dei Complessi musicali di palcoscenico del Teatro alla Scala e docente di direzione nell’Accademia del Teatro alla Scala, in collaborazione con il Circolo musicale ‘La Lugnola’. La rassegna, voluta dall’assessorato ala Cultura del Comune, è nata per avvicnare i giovani alla musica classica e offrire nel contempo proposte valide di musicisti contemporanei al pubblico cittadino.

Le proposte della rassegna, spaziano da affermati pianisti internazionali a prime parti di solisti che si sono esibiti al Teatrodella Scala, con una speciale attenzione per i giovani talenti emergenti, che si esibiscono in trio, pianoforte e chitarra classica. Il prezzo dei biglietti: posto unico intero 10 euro, ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro degli Animosi in piazza De André aperta il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e a partire 16, oppure a prezzo intero anche su Vivaticket.