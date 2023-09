I cantieri nelle scuole Via ai lavori al ’Tacca’ e traffico rivoluzionato Road map delle opere

Il cantiere si è aperto ieri mattina, come da programma, e si protrarrà per una decina di giorni – la fine dei lavori è calendarizzata per il 15 settembre – in modo tale da permettere il restyling della scuola del marmo Tacca a Carrara, lasciandone inalterato l’aspetto e l’idea originale. E’ un periodo di ’grandi manovre’ per gli istituti provinciali in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Quello iniziato a Carrara è un intervento di demolizione e ricostruzione della parte di edificio del ‘Tacca’ che affaccia verso Massa per il quale, almeno nella fase iniziale, si rende necessaria la chiusura completa del tratto di strada che affaccia sulla parte interessata dai lavori. L’intervento comporterà infatti per circa dieci giorni la chiusura al traffico della parte di strada che va dalle scale di ingresso della scuola, in via Tacca, fino alla parte finale della strada lato Massa. L’obiettivo è terminare questa prima fase di lavori entro il 15 settembre e garantire una normale ripresa delle scuole e del traffico stradale (restano aperte tutte le altre strade dell’anello intorno all’area interessata). Ma oltre al Tacca ci sono altri lavori che sono in corso o all’orizzonte, come spiega il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

"Sono iniziati ieri mattina i lavoro alla scuola Tacca di Carrara, i disagi per la circolazione e il traffico saranno limitati perché si tratterà di un intervento lampo che si concluderà entro il 15 settembre – ha precisato – Stanno inoltre procedendo regolarmente e proseguiranno fino al prossimo anno i lavori alla palazzina dello Zaccagna, sono inoltre ripresi gli interventi all’Alberghiero dopo quelli relativi al ripristino del tetto. A breve ci sarà invece l’inizio dei cantieri all’istituto Meucci, in particolare il riferimento è alle officine e soprattutto al tendone della palestra: stiamo facendo i contratti e inizieranno a breve le operazioni di cantiere. Lavori anche al Pascoli e al liceo Rossi". Il liceo classico infatti è pronto al cambio di sede: sarà trasferito in via San Francesco in quello che è lo stabile ex Vallerga.

In via San Francesco verranno trasferite 14 classi del liceo classico Pellegrino Rossi per un totale di circa 300 ragazzi – come ha spiegato il presidente Lorenzetti – Si tratta di un’ex scuola della curia che risponde ai canoni per ospitare tutti gli studenti del liceo negli anni necessari al completamento dei lavori. Al via un intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria del blocco uno, poi la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) del blocco tre, degli spogliatoi e dei servizi palestra. Niente da fare per le scale antincendio al liceo Palma di Massa, visto che lo stabile è sottoposto a un vincolo patrimoniale con la Sovrintendenza per cui non è possibile intervenire ma si possono solo rispettare i vincoli della sicurezza ponendo delle prescrizioni alla presenza contemporanea di studenti. "Partiranno invece i lavori all’ex mercato del lavoro per sistemare quel blocco che servirà per spostare il Barsanti nel momento in cui partirà la demolizione e la ricostruzione per il nuovo plesso".