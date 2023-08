I cantieri nelle scuole Il tetris dei trasferimenti per “Rossi” e “Barsanti”

E’ un mosaico di trasferimenti scolastici quello che deve realizzare la Provincia per permettere la realizzazione di tutti i cantieri finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nei tempi previsti e ora tutte le tessere stanno trovando collocazione. Impresa non facile perché parliamo di scuole superiori, licei o istituti tecnici, con centinaia di iscritti oltre a laboratori, palestre e tante altre funzioni che devono trovare spazi idonei e disponibili per almeno un paio di anni. Due su tutti: il liceo classico Rossi e l’istituto Barsanti.

Gli uffici tecnici di Palazzo Ducale hanno trovato la quadratura del cerchio su questi due fronti: il liceo classico andrà all’ex Vallerga in via San Francesco, di proprietà della società consortile Campus Leonardo; per il Barsanti, invece, almeno per il momento gli studenti resteranno divisi in parte all’interno dell’istituto ancora agibile ma il numero maggiore farà un altro anno all’interno dell’immobile vicino, in via delle Carre, di proprietà della Provincia ed ex sede del Centro per l’impiego. La struttura ha ottenuto anche il via libera da parte dei Vigili del fuoco per la messa a norma a uso scolastico. Lo conferma il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. Una scelta motivata da più fattori, dai costi per gli affitti alla migliore proposta logistica per studenti e insegnanti passando per la gestione dei tempi di realizzazione: "I cantieri del liceo Rossi partono subito mentre per il Barsanti dobbiamo ancora andare a gara", evidenzia il presidente ricordando che si tratta di un’operazione da 10,6 milioni di euro. "La gara – prosegue – sarà fatta entro settembre, i lavori non inizieranno prima del prossimo anno. Gli studenti del Barsanti usufruiranno dell’ex Centro per l’impiego ma stiamo studiando una soluzione per mantenere questìimpostazione durante i lavori, se necessario, ma speriamo di no, affittando dei moduli". La gestione didattica sarà più semplice: restando all’interno della stessa zona gli studenti e professori potranno continuare a usare le officine e la palestra dell’istituto. In un primo momento si pensava di portare qua gli studenti del Rossi e trasferire quelli del Barsanti in un’altra sede, poi individuata all’ex Vallerga, ma motivi logistici e di spesa hanno invertito la rotta. I lavori al classico partono prima e durano meno, potendo garantire una spesa per l’affitto in prima battuta inferiore rispetto alla prima ipotesi.