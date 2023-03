I 50 anni del Club fotografico Incontri, mostre e premiazioni

Dopo l’inaugurazione della mostra di Paolo Valli al Mudac, oggi il Club fotografico apuano, in occasione dei 50 anni di attività, organizza incontri con autori fotografi di fama internazionale in biblioteca in piazza Gramsci. Alla 10,30 interverrà

il fotografo Roberto Nencini, specializzato in fotografia naturalista e documentarista. Alle 11,45 ci sarà Carlo Mari, ritrattista e documentarista, ha documentato molte popolazioni a rischio di estinzione nell’Africa orientale. Alle 15,30 Giorgio Galimberti che ha al suo attivo numerose mostre fotografiche in importanti gallerie. Alle 17,30 inaugurazione mostre dei tre fotografi ospiti.

Domani alle 9,30 a Palazzo Cucchiari si terrà il 47° Convegno Regionale Fiaf. Nell’mabito dell’iniziativa alle 15,30 ci sarà la premiazione dell’Autore dell’Anno Fiaf della Toscana. Al termine visita alle mostre fino alle 19 al il Mudac.

Sono invitati tutti coloro che amano la fotografia e non solo.