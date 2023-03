Horror comedy, l’improbabile va in scena sul palco dei “Servi”

Penultimo appuntamento con la rassegna di teatro amatoriale RestArt giovedì 23 alle 21. Sul palco del Teatro dei Servi va in scena “Un Film già visto – La solita storia trita e ritrita” messo in scena dalla compagnia di Carrara ‘A Ufo’, per un testo e una regia di Andrea “Chappo” Mosti. “Si tratta di una ‘Horror Comedy’, un genere mai visto a teatro. "Siamo molto felici di portare questo spettacolo sul palco che è stato studiato nei minimi dettagli: dalle performance degli attori alla scenografia eccentrica e fuori da ogni canone.

Vi aspettiamo perché sarà veramente uno spettacolo senza precedenti" dice il direttore artistico della rassegna, Leonardo Della Croce. “Un film gia visto - La solita storia trita e ritrita” è scritto e diretto da Andrea “Chappo” Mosti, che è anche tra gli interpreti, insieme a Mattia Salini, Mirko Chisci e Silvia Fazzi.

Meta-cinema applicato al meta-teatro. Lo spettacolo è l’improbabile vicenda di un gruppo di avventori consapevoli di esserlo, inseriti in un contesto horror che non ha nulla da nascondere. Qualunque narrativa ha le sue regole alle quali i personaggi debbono obbedire, a patto che non le conoscano. È così che una storia banale può essere completamente destrutturata dai comportamenti anti-drammaturgici dei suoi protagonisti.

Partenza in media-res, buchi di trama, antagonisti improbabili, aringhe rosse, pistole di Cechov, agnizioni e story telling spicciolo, la parodia di un genere ormai talmente iconico da essere diventato la parodia di sé stesso.

Un testo fruibile per tutti, le cui molteplici sfumature garantiscono di suscitare un inevitabile interesse sia del pubblico occasionale che degli amanti del genere. I biglietti per lo spettacolo sono prenotabili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al numero 375 6466870 o per email a [email protected]